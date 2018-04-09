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Врачи из сирийской Думы опровергли информацию о химических атаках

Константин Федоров
14:14 09.04.2018
Представители российского Центра по примирению враждующих сторон опросили врачей и сотрудников больницы города Дума.

Сирийские врачи из Думы опровергли информацию о якобы поступлении к ним больных с признаками химического отравления, сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в САР.

В интервью журналистам врач городской больницы Думы Ясер Абдель-Мажид рассказал, что ни в минувшие выходные, ни ранее, с начала военных действий в Сирии, к ним не поступали пострадавшие с химическими отравлениями. Все люди, которым они оказывали медицинскую помощь, были с обычными травмами, переломами, осколочными и пулевыми ранениями.

«Я работаю в больнице города Дума с 2015 года, с начала всех военных событий. С 6 по 8 апреля к нам поступали в больницу пациенты только с осколочными ранениями и обычными военными травмами. Ни одного человека не было с химическими отравлениями», - рассказал Абдель-Мажид.

Это также подтвердил и водитель скорой помощи Ахмед Саур, который несколько лет работает в этом районе и часто выезжает для оказания помощи. По его словам, таких пострадавших он никогда не видел.

«Я помощник врача в скорой помощи, вожу больных в больницу в городе Дума. С 6 по 8 апреля у нас не было ни одного пострадавшего от химического отравления – только обычные военные травмы. Слава богу, город сейчас будет возвращаться к мирной жизни. И все будет налажено», - сказал Саур.

Ранее врачи Сирийского Красного Креста и Полумесяца также не подтвердили журналистам о поступлении в больницы Думы больных с признаками химического отравления.

Кроме того, офицеры российского Центра по примирению опросили боевиков, покидающих город, которые также заявили, что ничего не знают о применении против них химического оружия.

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