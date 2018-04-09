Ударные вертолеты Ка-52 и штурмовые Ми-8 поражают «противника»: видео

В ЗВО состоялись тренировки экипажей армейской авиации. Пилоты ударных вертолетов Ка-52, Ми-24 и транспортно-штурмовых Ми-8 поразили цели огнем авиапушек и неуправляемыми авиационными ракетами.

Задачи выполнялись как одиночно, так и в составе авиационных пар и звеньев. Всего нужно было попасть в 200 мишеней.

Кроме того, вертолетчики оказали огневую поддержку мотострелковым и танковым подразделениям, которые вели маневренный бой с условным противником.

Ранее в Восточном военном округе начались учения летчиков армейской авиации по полетам с грузами на внешней подвеске.