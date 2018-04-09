Всероссийский хирургический форум завершился в Москве

Военные хирурги России и их коллеги из Белоруссии посетили секцию военно-полевой хирургии и хирургии повреждений, которая стала одной из наиболее посещаемых в рамках проведения Всероссийского хирургического форума.

Под эгидой Министерства обороны РФ в работе форума также принимали участие хирурги из других служб и силовых ведомств.

Военные врачи делились опытом оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, катастроф и терактов.

Вместе с тем, на выставке форума представили современные и перспективные образцы спецтехники медицинского оборудования, а также различные разработки и проекты. При этом многие из них уже стоят на вооружении лечебных учреждений Минобороны России.

Кроме того, в ходе симпозиума прошли сборы главных и ведущих хирургов окружных и флотских госпиталей. На них были обсуждены основные проблемные вопросы развития военной хирургии, а также поставлены текущие задачи и озвучена стратегия развития хирургической службы.

Ведущими хирургами Российской федерации являются академики и руководители ведущих учреждений страны. Они стали свидетелями докладов военных хирургов о развитии военной медицины.