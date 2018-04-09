На страже неба: С-400 «Триумф» и ЗРПК «Панцирь-С» успешно отразили атаку условного «противника»

Тактическое учение с боевой стрельбой зенитного ракетного полка, который оснащен новейшей ЗРК С-400 «Триумф» состоялось под руководством командира Новосибирского района ответственности за противовоздушную оборону полковника Сергей Каткова.

В ходе учений стражи неба успешно отразили две атаки условного «противника», сообщает «Красная Звезда».

Впервые в ходе учений командир зенитного ракетного полка в автоматизированном режиме одновременно управлял отражением удара «противника» не только дивизионами С-400, но и боевыми машинами 72В6 ЗРПК «Панцирь-С».

Все условные цели были успешно поражены.

Уточняется также, что в летнем периоде учений военнослужащих ожидает новая череда практических задач на полигонах.