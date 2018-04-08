Очередная фальшивка – в Центре по примирению после вбросов о химатаке рассказали о реальной ситуации в Думе

Несмотря на установление на всей территории Сирии режима прекращения боевых действий, совместным иранско-российско-турецким Координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться случаи нарушения в провинциях Дамаск, Алеппо, Идлиб, Латакия и Хомс.

Наиболее сложная обстановка складывается в городе Дума (Восточная Гута). Незаконное вооруженное формирование запрещенное в РФ «Джейш аль-Ислам» сохраняет контроль над этим населенным пунктом, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.

Сегодня российским Центром по примирению проведены переговоры с лидерами «Джейш аль-Ислам», в ходе которых достигнуты договоренности по прекращению огня, разоружению этой группировки и возобновлению операции по выводу боевиков из города Дума.

Для этих целей вновь открыт гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе Мухайям Аль-Вафедин. Боевые действия в Думе прекращены. Для эвакуации боевиков и членов их семей в город Думу зашла колона из 100 автобусов, на которых будет вывезена их первая партия. Всего планируется выход до восьми тысяч боевиков и около 40 тысяч членов их семей.

«Это еще раз доказывает, что никакое химическое оружие в этом районе не применялось, и все обвинения в адрес правительственных войск со стороны Запада – не более, чем очередная фальшивка», - подчеркнул генерал-майор Юрий Евтушенко.

Российским Центром по примирению продолжается всесторонняя поддержка мирных жителей населенных пунктов Восточной Гуты, недавно освобожденных от боевиков. Благодаря предпринимаемым усилиям люди возвращаются в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц.

«Продолжается работа по нормализации гуманитарной ситуации и в других районах Сирийской Арабской Республики. Жителям населенного пункта Хшам провинции Дейр-Эз-Зор доставлена питьевая вода. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 139 сирийцам, в том числе 66 детям», - добавили в Центре по примирению.

Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возращению людей к местам прежнего проживания. Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хама вернулись 217 человек, провинции Хомс – 250 человек, в провинции Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 500 человек.

Благодаря усилиям России, Турции и Ирана стабилизируется обстановка в зоне деэскалации «Идлиб», мирные жители возвращаются в свои дома в провинции Алеппо. За прошедшие сутки через гуманитарный коридор Телль-Султан – Абу-Эд-Духур вернулось 691 человек с личным имуществом.