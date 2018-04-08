Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия ситуация в сирии ТЕГИ

Очередная фальшивка – в Центре по примирению после вбросов о химатаке рассказали о реальной ситуации в Думе

Наталья Вальханская
21:00 08.04.2018
По словам генерал-майора Юрия Евтушенко, боевые действия в Думе прекращены и достигнута договоренность о выходе из населенного пункта боевиков.
Очередная фальшивка – в Центре по примирению после вбросов о химатаке рассказали о реальной ситуации в Думе
Фото: Muhmmad Al-Najjar / ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Несмотря на установление на всей территории Сирии режима прекращения боевых действий, совместным иранско-российско-турецким Координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться случаи нарушения в провинциях Дамаск, Алеппо, Идлиб, Латакия и Хомс.

Наиболее сложная обстановка складывается в городе Дума (Восточная Гута). Незаконное вооруженное формирование запрещенное в РФ «Джейш аль-Ислам» сохраняет контроль над этим населенным пунктом, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.

Сегодня российским Центром по примирению проведены переговоры с лидерами «Джейш аль-Ислам», в ходе которых достигнуты договоренности по прекращению огня, разоружению этой группировки и возобновлению операции по выводу боевиков из города Дума.

Для этих целей вновь открыт гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе Мухайям Аль-Вафедин. Боевые действия в Думе прекращены. Для эвакуации боевиков и членов их семей в город Думу зашла колона из 100 автобусов, на которых будет вывезена их первая партия. Всего планируется выход до восьми тысяч боевиков и около 40 тысяч членов их семей.

«Это еще раз доказывает, что никакое химическое оружие в этом районе не применялось, и все обвинения в адрес правительственных войск со стороны Запада – не более, чем очередная фальшивка», - подчеркнул генерал-майор Юрий Евтушенко.

Российским Центром по примирению продолжается всесторонняя поддержка мирных жителей населенных пунктов Восточной Гуты, недавно освобожденных от боевиков. Благодаря предпринимаемым усилиям люди возвращаются в свои дома из лагерей для беженцев и временно перемещенных лиц.

«Продолжается работа по нормализации гуманитарной ситуации и в других районах Сирийской Арабской Республики. Жителям населенного пункта Хшам провинции Дейр-Эз-Зор доставлена питьевая вода. Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 139 сирийцам, в том числе 66 детям», - добавили в Центре по примирению.

Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возращению людей к местам прежнего проживания. Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хама вернулись 217 человек, провинции Хомс – 250 человек, в провинции Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 500 человек.

Благодаря усилиям России, Турции и Ирана стабилизируется обстановка в зоне деэскалации «Идлиб», мирные жители возвращаются в свои дома в провинции Алеппо. За прошедшие сутки через гуманитарный коридор Телль-Султан – Абу-Эд-Духур вернулось 691 человек с личным имуществом.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Франция призвала созвать Совбез ООН после сообщений о химатаках в Сирии
Дата08.04.2018, 20:03
Франция призвала созвать Совбез ООН после сообщений о химатаках в Сирии
Очередная фальшивка – в Центре по примирению после вбросов о химатаке рассказали о реальной ситуации в Думе
Дата08.04.2018, 21:00
Очередная фальшивка – в Центре по примирению после вбросов о химатаке рассказали о реальной ситуации в Думе
Английские клубы начали борьбу за Александра Головина
Дата07.04.2018, 12:24
Английские клубы начали борьбу за Александра Головина
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Дата30.03.2018, 07:20
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Российские «корветы-невидимки» оснастят флотилией беспилотников
Дата06.04.2018, 12:58
Российские «корветы-невидимки» оснастят флотилией беспилотников
К параду Победы восстановят затонувший американский танк, поднятый со дна Баренцева моря
Дата07.04.2018, 11:11
К параду Победы восстановят затонувший американский танк, поднятый со дна Баренцева моря
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
ХРОНИКА
ситуация в сирии
21:00 Армия
Очередная фальшивка – в Центре по примирению после вбросов о химатаке рассказали о реальной ситуации в Думе
20:03 В стране и мире
Видео
Франция призвала созвать Совбез ООН после сообщений о химатаках в Сирии
19:46 В стране и мире
Видео
Заговор против Асада и сирийцев: в Иране ответили на слова Трампа о химатаках
19:17 В стране и мире
Видео
В Белом доме допускают возможность авиаудара по Сирии
16:51 В стране и мире
Видео
Трамп назвал Асада животным и раскритиковал Россию с Ираном
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
19:46 В стране и мире
Видео
Заговор против Асада и сирийцев: в Иране ответили на слова Трампа о химатаках
19:17 В стране и мире
Видео
В Белом доме допускают возможность авиаудара по Сирии
18:42 В стране и мире
Видео
СК возбудил уголовное дело после ДТП с маршруткой и поездом в Крыму
15:16 В стране и мире
Умерла заслуженная артистка России Анжелика Волчкова
11:35 В стране и мире
мнение
«Дело Скрипаля» посыпалось: Лондон нанес себе непоправимый репутационный ущерб
События дня
События дня
Пожар в Кемерове
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Мужчина «воскрес» после 18-часовой остановки сердца
Мужчина «воскрес» после 18-часовой остановки сердца
Стадо буйволов устроило схватку с прайдом львов: видео Видео
Стадо буйволов устроило схватку с прайдом львов: видео
СМИ: партизаны в Сирии нанесли ракетный удар по американской базе
СМИ: партизаны в Сирии нанесли ракетный удар по американской базе
На Google Earth нашли таинственную подводную стену, опоясывающую Землю Видео
На Google Earth нашли таинственную подводную стену, опоясывающую Землю
Просроченный «Новичок»: как Юлия Скрипаль разрушила весь план Лондона по очернению Москвы Видео
Просроченный «Новичок»: как Юлия Скрипаль разрушила весь план Лондона по очернению Москвы
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.