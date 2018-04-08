Сложнейшая десантная операция успешно состоялась в районе Северного полюса. Военно-транспортный самолет Ил-76 доставил на льдину первых обитателей российской научной станции «Барнео». Это дрейфующий лагерь, который каждый год на несколько недель становится научным и туристическим центром Арктики.

Первая партия 20-тонного груза для станции «Барнео» состоит из палаток, радиостанций, продуктов, бочек с авиационным керосином - топливом для вертолетов. Все это будет помогать полярникам осваиваться на новом месте.

Полет из Мурманска до точки пересечения всех меридианов занимает четыре часа. Затем первая группа десанта готовится к прыжку. Новичков здесь нет, каждый из них уже неоднократно покорял эти широты. А для Романа Деменьтьева этот десант становится юбилейным - десятым по счету.

«Мороз за бортом составляет -60 °C на высоте, при приземлении отсутствует земля, и там могут быть как разломы - "реки", так и местные жители, например Миша белый», - говорит инструктор-парашютист, спасатель экспедиции «Барнео-2018» Роман Дементьев.

Но первым с борта самолета на льды уходит груз. Его сброс идет максимально быстро, и здесь все просто: меньше разлет, легче искать и собирать. При этом десантирование идет с высоты всего 300 метров, а скорость самолета составляет 300 километров в час, что требует отличной подготовки летчиков-транспортников.

Люди, в отличие от груза, десантируются затяжным прыжком с высоты 2,5 километра. Именно от этих восьмерых человек зависит первая стадия экспедиции. Сейчас их главная задача состоит в том, чтобы выбрать самую подходящую по размерам и прочности льдину для будущего полярного аэродрома.

Это уже 17-я экспедиция на станцию «Барнео». И до сих пор Россия остается единственной страной, у которой есть постоянно действующая дрейфующая полярная станция в районе Северного полюса Земли.