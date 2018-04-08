Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Военная аналитика ТЕГИ

Укротить гиперзвук: созданные российскими военными технологии рушат идею о превосходстве НАТО

Дмитрий Сергеев
09:45 08.04.2018
В новом выпуске программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» журналист Алексей Егоров первым из представителей СМИ приоткроет завесу тайны над тем, как создаются и совершенствуются новые средства защиты от ударов с воздуха.
Укротить гиперзвук: созданные российскими военными технологии рушат идею о превосходстве НАТО
Фото: Минобороны РФ

Центральный научно-исследовательский институт Войск воздушно-космической обороны России - одно из наиболее закрытых учреждений военного ведомства. Понятно почему: здесь налажено системное проектирование и проводится оперативно-стратегическое обоснование работ, имеющих отношение к испытаниям, эксплуатации и применению вооружения и военной техники противовоздушной (воздушно-космической) обороны, а также организовано исследование и анализ средств нападения противника с воздуха и из космоса. Мощная научная школа, развитая современная методология исследований, собственная лабораторная база - все это позволяет ученым в погонах разрабатывать эффективные и во многом уникальные оборонительные системы и технологии.

Интересный факт - в институте защищены 70 докторских и свыше тысячи кандидатских диссертаций, а полутора десяткам ученым, становление которых проходило в стенах этого НИИ, присвоены генеральские звания. В новом выпуске программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» журналист Алексей Егоров первым из представителей СМИ приоткроет завесу тайны над тем, как создаются и совершенствуются новые средства защиты от ударов с воздуха, какие технические новации внедряются, и что предлагают военные ученые для надежного обеспечения безопасности страны в воздушно-космической сфере.

Картинка

Достать «невидимку»

Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов, курирующий в ведомстве разработки и поставки нового вооружения и военной техники, не скрывает: институты, которые, должны следить за мировыми тенденциями и не упускать новые вызовы и угрозы в военной сфере, находя своего рода «противоядие», есть у каждого вида и рода войск. К примеру, в ЦНИИ ВВКО внимательно изучают натовские истребители и бомбардировщики, израильские и американские ударные беспилотники, крылатые и гиперзвуковые ракеты производства США, спутники-шпионы. Боевые средства с символикой DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны Соединенных Штатов) здесь также имеются. Речь идет, к примеру, о противоракете GBI, предназначенной для перехвата межконтинентальных баллистических ракет. Правда, это точная копия, но российским военным специалистам она нужна, что создать надежное средство обхода нашими МБР этой ловушки.

Главный научный сотрудник ЦНИИ ВКО Минобороны России Сергей Нестеров - один из лучших в мире специалистов по боевой радиолокации и технологиям «стелс», доктор технических наук. По его словам, с помощью таких макетов изучается отражение ракет в радиолокационном диапазоне. Кстати, не только ракет. В институте создана уникальная коллекция моделей зарубежной летательных аппаратов, что позволяет изучать их характеристики с максимальной точностью. Французский Rafale - многоцелевой истребитель четвёртого поколения, американский истребитель пятого поколения F-22  - их модели уже изучены. Как и стратегический бомбардировщик B-2, созданный по продвинутой для своего времени технологии «стелс». Сергей Нестеров утверждает: еще за 10 лет до того, как эта машина была принята американцами на вооружение, наши военные ученые уже исследовали ее, выявили все характеристики. В частности, специалисты изучили самолет и передали полученные данные разработчикам антенн. После этого хваленый «стелс» перестал быть для нас невидимкой, что и показали события в Югославии, когда сербы сбили его с помощью нашей станции.

Картинка

Уязвимый гиперзвук

Сегодняшняя сфера пристального внимания ЦНИИ ВВКО - гиперзвуковые средства поражения. Все начинается со стандартных процедур: калибровки измерительных средств с помощью калибровочного эталонного отражателя, создания условий, при которых имитируются различные ракурсы наблюдения. Учитываются все факторы, в том числе, размер объекта. Приоритетное внимание уделено изучению свойств отражения сигнал наших радаров ракетами систем ПРО противника. К слову, технологии, по которым в этом институте разрабатываются средства противодействию ударам с воздуха, взяты на вооружение за рубежом, а в числе первых их скопировали… американцы!

Мы, в свою очередь, оцениваем изготовленные за океаном средства воздушного нападения. В ЦНИИ ВВКО исследованы модели всех летательных аппаратов, состоящих на вооружении в армиях стран НАТО - не только современных, но и перспективных. Цель одна - создать эффективное оружие, способное бороться с этими средствами.

...Авторитет ученых этого научного центра неоспорим. Что говорить, ведь именно здесь была создана непробиваемая система обороны Москвы. Начальник ЦНИИ ВВКО генерал-майор запаса Сергей Ягольников рассказывает интересную историю Оказывается, задачу по защите неба столицы в свое время поставил лично Иосиф Сталин. Его «техзадание» было коротким: система ПВО должна с любого направления уничтожить не менее тысячи вражеских самолетов. Такая система была, правда, создана уже после смерти вождя, она состояла из 22 радиолокационных станций и 56 зенитно-ракетных комплексов С-25. Кстати, в последующем на базе этой серии были разработаны требования к созданию систем уже следующего поколения, мобильных - С-75, С-125, С-200. А им на смену пришли современные комплексы - С-300 и С-400, известные нынче на весь мир.

Стоит сказать, что в этом научном центре в разное время разрабатывались проекты тактико-технических заданий и проводилось военно-научное сопровождение практически всех образцов вооружения и военной техники для ПВО страны, а это не только названные системы зенитных ракетных войск, но и перспективный самоходный ЗРПК «Панцирь», истребители – от МиГ-до Су-27, более четырех десятков образцов вооружения и военной техники радиотехнических войск, различные автоматизированные системы управления войсками и оружием.

Картинка

Схватка умов

Значительное место в научной деятельности института занимает создание средств защиты авиационной техники. Например, именно здесь помогли снизить радиолокационную заметность наших истребителей-перехватчиков МиГ-31. Совокупность проведенных при создании этой машины мероприятий - корректировка конструкции планера, применение радиопоглощающих материалов, позволили снизить заметность самолета почти... в сто раз!

Для изучения возможностей противодействия радиолокационным средствам сами эти средства также внимательно изучаются. В институте исследован весь радиолокационный диапазон, в котором действуют РЛС армий иностранных государств. Такой «коллекции» антенн, которая собрана в этом научном центре, больше не найти не то что в России - во всем мире! Работа ведется не только с воздушным, но и с космическим пространством. На сегодня уже не секрет, что отечественные космонавты проводили эксперименты в интересах создания космического эшелона противоракетной обороны. Генерал Ягольников уточняет: на космических кораблях размещалась специальная аппаратура, которая фиксировала старты баллистических ракет, затем эта информация передавалась разработчикам систем ПРО. Именно так, впоследствии, появились станции предупреждения о ракетном нападении «Днестр» и «Днепр».

Вообще, противостояние в воздухе, в космосе, - это схватка умов, характеров, технологий. Наши ученые научились распознавать («селектировать») ложные цели, которые американские МБР выпускают в космическом пространстве, отвлекая средства слежения от реальных боевых блоков. Для создания точного образа цели воссоздается не только форма исследуемого объекта, но и материал, из которого он сделан. Коллекция таких материалов в ЦНИИ ВВКО также имеется. Ее, к примеру, знатно пополнили обломки американского самолета, сбитого силами ПВО Югославии в период агрессии НАТО на Балканах. Фрагменты обшивки машины позволили также определить характеристики радиолокационного отражения объекта. А элементы другого сбитого в этом регионе средства - БПЛА дали возможность провести практические эксперименты и понять, каким средствами можно поражать данный объект в воздухе.

Картинка

Заряженный лазер

К перспективным исследованиям можно отнести и работы по измерению лазерно-локационных характеристик целей, также проводимые в этом институте. Начальник отдела ЦНИИ ВВКО Андрей Смирнов раскрывает алгоритмы: по заданной трассе распространяется лазерное излучение, объект «подсвечивается», а отраженный сигнал выдается в лазерном диапазоне в виде диаграммы обратного отражения. Благодаря этим исследованиям наши ученые получают данные об отражающих характеристиках всех средств воздушного нападения - от самолетов до ракет. Полученная информация используется для создания оптико-электронных систем уже наших боевых машин.

Важно подчеркнуть, что в ходе исследований специалистами учитываются все моменты, которые могут реально присутствовать на исследуемом образце. К примеру, макеты выкрашиваются той же краской, что и реальные боевые средства противника, нагреваются (в полете они ведь греются из-за сопротивления воздуха). По словам Андрея Смирнова, температурные зависимости рассчитываются с помощью схематического моделирования и исходя из реальных условий. Эти данные нужны также и для того, чтобы следить за ракетой в инфракрасном диапазоне.

К слову, техника, которую используют специалисты этого института, позволяет производить необходимые исследования, что называется, по всему спектру. Например, с помощью мобильного оптико-электронного измерительного комплекса можно фиксировать излучательные и отражательные характеристики летательных аппаратов в оптическом диапазоне длин волн. Захватить на сопровождение и измерить характеристики объекта можно даже в случае с небольшим по размеру квадрокоптером. Начальник отделения специализированных измерительных радиолокационных станций ЦНИИ ВВКО Руслан Егужоков утверждает, что изображение можно получить сразу на шести оптических каналах в различных диапазонах, в том числе инфракрасном, ультрафиолетовом, по тепловизионным каналам.

В копилке исследований есть зафиксированные параметры натовских истребителей, в том числе, перешедших в так называемый «режим малой заметности». На заметность с помощью этого мобильного комплекса тестировались и наши машины, в числе которых - перспективный комплекс фронтовой авиации Т-50 (Су-57). Вообще, как говорят в институте, в память наших комплексов заносятся едва ли не все летающие аппараты, ставшие объектами исследований ЦНИИ ВВКО. Формирование такой «картотеки» позволяет решать задачу оперативного распознавания целей, исключить возможность случайного поражения своих объектов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
В Минобороны РФ опровергли фейк западных СМИ о применении химоружия в Сирии
Дата08.04.2018, 10:45
В Минобороны РФ опровергли фейк западных СМИ о применении химоружия в Сирии
Укротить гиперзвук: созданные российскими военными технологии рушат идею о превосходстве НАТО
Дата08.04.2018, 09:45
Укротить гиперзвук: созданные российскими военными технологии рушат идею о превосходстве НАТО
Английские клубы начали борьбу за Александра Головина
Дата07.04.2018, 12:24
Английские клубы начали борьбу за Александра Головина
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Дата30.03.2018, 07:20
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Российские «корветы-невидимки» оснастят флотилией беспилотников
Дата06.04.2018, 12:58
Российские «корветы-невидимки» оснастят флотилией беспилотников
К параду Победы восстановят затонувший американский танк, поднятый со дна Баренцева моря
Дата07.04.2018, 11:11
К параду Победы восстановят затонувший американский танк, поднятый со дна Баренцева моря
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
ХРОНИКА
Военная аналитика
09:45 Армия
статья
Укротить гиперзвук: созданные российскими военными технологии рушат идею о превосходстве НАТО
09:55 В стране и мире
статья
Отныне под запретом: как Украина отказалась от своих десантных войск
09:10 В стране и мире
статья
«Развод» на триллион: почему F-35 стал оглушительным провалом Пентагона
09:03 В стране и мире
статья
Наглядное вероломство: США сами разоблачили главную ложь НАТО
09:31 Армия
статья
Боевой уникум: почему рубежи российской ПВО непреодолимы для противника
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
10:50 В стране и мире
Видео
Опубликован момент, как сухогруз в Босфоре врезается в особняк 18 века
10:31 Спорт
Видео
Пусть в Москву приедет, там разберемся – отец Хабиба Нурмагомедова о Коноре Макгрегоре
10:07 ОПК
Видео
Замминистра обороны РФ сообщил, сколько образцов вооружений Россия испытала в Сирии
09:17 В стране и мире
Видео
Миллионы верующих отмечают один из главных православных праздников - Пасху
07:46 В стране и мире
Видео
Экипаж российского судна «Норд» заблокировали в украинском пункте пропуска
События дня
События дня
Пожар в Кемерове
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Мужчина «воскрес» после 18-часовой остановки сердца
Мужчина «воскрес» после 18-часовой остановки сердца
Стадо буйволов устроило схватку с прайдом львов: видео Видео
Стадо буйволов устроило схватку с прайдом львов: видео
СМИ: партизаны в Сирии нанесли ракетный удар по американской базе
СМИ: партизаны в Сирии нанесли ракетный удар по американской базе
На Google Earth нашли таинственную подводную стену, опоясывающую Землю Видео
На Google Earth нашли таинственную подводную стену, опоясывающую Землю
Просроченный «Новичок»: как Юлия Скрипаль разрушила весь план Лондона по очернению Москвы Видео
Просроченный «Новичок»: как Юлия Скрипаль разрушила весь план Лондона по очернению Москвы
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.