Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Космонавты поздравили со столетним юбилеем сотрудников военных комиссариатов

Андрей Аркадьев
07:00 08.04.2018
Сегодня, 8 апреля 2018 года в России отмечают День сотрудников военных комиссариатов.

Российские космонавты Антон Шкаплеров и Олег Артемьев поздравили со столетним юбилеем сотрудников военных комиссариатов, который отмечается сегодня, 8 апреля.

«Уважаемые ветераны и сотрудники военных комиссариатов. Поздравляем вас со столетием создания военных комиссариатов. Военные комиссариаты всегда выполняли важнейшие задачи по комплектованию вооруженных сил как в мирное, так и в нелегкое время Гражданской и Великой Отечественных войн и локальных конфликтов. Кроме задач по комплектованию войск, у военных комиссариатов есть еще много не менее важных и ответственных направлений деятельности, от качества выполнения которых зависит благополучие и судьбы многих людей», - сказал Артемьев.

История военных комиссариатов неразрывно связана с созданием и развитием Вооруженных Сил, на их плечах - решение важнейших государственных задач по обеспечению обороноспособности страны.  Ровно век назад - 8 апреля 1918 года Советом Народных Комиссаров был принят «Декрет об учреждении волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам».

Эта дата вошла в историю, и сегодня в этот день принято чествовать тех людей, которые открывают дорогу в армию не только для каждого призывника, но и всех, кто желает связать свою жизнь и судьбу со службой Отечеству, стать защитником Родины.

Военные комиссариаты в годны войны призвали в Красную Армию более 30 миллионов человек, поставили тысячи единиц техники, обеспечили военное обучение граждан, внеся вклад в достижение победы над фашисткой Германией.

Сегодня приоритетными направлениями работы военных комиссариатов являются подготовка граждан к военной службе, призыв на военную службу и учебные сборы, а также вопросы социального обеспечения.

Большое внимание уделяется поддержке ветеранов, воинов-интернационалистов, участников вооруженных конфликтов, социальной помощи гражданам, уволенным с военной службы, военно-патриотическому воспитанию молодежи и увековечению памяти погибших защитников Родины.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Патриарх Кирилл выпустил в небо белых голубей в канун Пасхи
Дата07.04.2018, 17:45
Патриарх Кирилл выпустил в небо белых голубей в канун Пасхи
Главнокомандующий ВКС поздравил военнослужащих с Днем ПВО
Дата08.04.2018, 06:00
Главнокомандующий ВКС поздравил военнослужащих с Днем ПВО
Английские клубы начали борьбу за Александра Головина
Дата07.04.2018, 12:24
Английские клубы начали борьбу за Александра Головина
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Дата30.03.2018, 07:20
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Российские «корветы-невидимки» оснастят флотилией беспилотников
Дата06.04.2018, 12:58
Российские «корветы-невидимки» оснастят флотилией беспилотников
К параду Победы восстановят затонувший американский танк, поднятый со дна Баренцева моря
Дата07.04.2018, 11:11
К параду Победы восстановят затонувший американский танк, поднятый со дна Баренцева моря
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
06:34 В стране и мире
Видео
Благодатный огонь доставили в Санкт-Петербург
05:50 В стране и мире
Видео
При пожаре в Trump Tower погиб один человек
04:32 В стране и мире
Составлен рейтинг самых дорогих российских автомобилей
03:30 В стране и мире
Видео
СМИ: Скрипали смогут переехать в США под новыми именами
03:11 В стране и мире
Самойлова представила песню для «Евровидения»
События дня
События дня
Пожар в Кемерове
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Мужчина «воскрес» после 18-часовой остановки сердца
Мужчина «воскрес» после 18-часовой остановки сердца
Стадо буйволов устроило схватку с прайдом львов: видео Видео
Стадо буйволов устроило схватку с прайдом львов: видео
На Google Earth нашли таинственную подводную стену, опоясывающую Землю Видео
На Google Earth нашли таинственную подводную стену, опоясывающую Землю
Просроченный «Новичок»: как Юлия Скрипаль разрушила весь план Лондона по очернению Москвы Видео
Просроченный «Новичок»: как Юлия Скрипаль разрушила весь план Лондона по очернению Москвы
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток
В Сирии боевик на свадьбе случайно расстрелял других террористов из пулемета Видео
В Сирии боевик на свадьбе случайно расстрелял других террористов из пулемета
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.