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Морпехи отразили атаку «пиратов» на корабль-вуз «Перекоп» на пути к Аденскому заливу

Игорь Лапик
19:13 07.04.2018
Экипаж корабля и курсанты провели ряд плановых внутрикорабельных учений по прохождению узкости, а также учения по отражению атаки условных пиратов.

Курсанты Военно-морского института Санкт-Петербурга на учебном корабле ВМФ России «Перекоп» вышли в Красное море, завершив прохождение Суэцкого канала и находятся на пути к Аденскому заливу.

В ходе учебной экспедиции морпехи отработали стрельбу по условным вооруженным пиратам, которые пытались подойти к кораблю на быстроходных лодках. Такие навыки можно приобрести только в открытом море, когда слепит яркое солнце, идет качка и постоянно бликует морская поверхность.

На защите корабля стоят не только морпехи и противодиверсионная группа: несмотря на статус учебного, «Перекоп» имеет четыре мощные артиллерийские установки. При их виде даже появившийся на горизонте корабль НАТО поспешил уйти из зоны видимости.

Эти места хранят память о русском оружии, в Первую мировую здесь, рядом с Суэцким каналом у египетского Порт-Саида, подорвался на немецкой мине крейсер «Пересвет». В память о погибших моряках курсанты спустили на воду венок.

Вход в Суэцкий канал стал для нашей учебной экспедиции воротами в жаркое лето: и курсанты, и весь экипаж облачились в тропическую форму - в тон пейзажам египетской пустыни, изредка сменяющимся зелеными оазисами.

Для прохода Суэцкого канала каждый раз формируется целый караван, и сейчас египтяне предоставили нашему кораблю почетное право идти первым, возглавляя огромную вереницу судов.

Доход от прохода судов - вторая статья бюджета Египта после туризма. Суэцкий канал лишь на карте кажется маленьким. 160-километровую водную артерию запустили в 1869 году, а копать канал пытались еще древние фараоны.

На берегах стоит много памятников жертвам арабо-израильских войн, вдоль канала всю дорогу российский корабль сопровождали военные автомобили.

«Оберегают нас от террористических актов, сами понимаете, страна неспокойная», - объяснил командир учебного корабля «Перекоп» Владимир Чероков.

По непростому фарватеру канала «Перекоп» ведет египетский лоцман.

«Я долго учился, изучал маневрирование в узких водных каналах. Потом перенимал опыт от старших коллег. Сегодня каждый лоцман знает Суэцкий канал как свои пять пальцев», - рассказал лоцман Ашраф Мазруа.

Для курсантов Петербургского военно-морского института это отнюдь не туристический круиз. Круглосуточно в пять смен они учатся быть военными моряками. Крымчанин Александр Воротников изучает штурманское дело и мечтает служить на подводной лодке, а пока его переполняют эмоции. Если бы его Крым не вернулся в родную гавань, в жизни молодого курсанта вряд ли был бы такой поход.

«Буду пытаться своими знаниями доказать, что могу служить на подводной лодке», - говорит курсант ВМИ Александр Воротников.

В общей сложности морями и океанами вокруг Евразии учебный корабль «Перекоп» пройдет 22 тысячи морских миль. Корабль-вуз сейчас находится в Красном море и движется к экватору. Впереди прославившийся пиратами Аденский залив, пройдя который он возьмет курс на Шри-Ланку.

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