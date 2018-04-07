Около 1000 военнослужащих ВМФ РФ встретят Благодатный огонь в Кронштадтском Морском соборе

В торжественной пасхальной службе в Кронштадтском Морском соборе примут участие представители Главного командования Военно-Морского Флота, командования Западного военного округа, а также около 1000 военнослужащих Объединенного учебного центра ВМФ, Ленинградской военно-морской базы, Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия» и других воинских частей, дислоцированных в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

В ходе торжественного пасхального богослужения в главном морском храме страны - Кронштадтском Морском соборе - на Якорную площадь Кронштадта будет привезен Благодатный огонь, доставленный специальным рейсом из Иерусалима представителем Главного командования ВМФ России при содействии Фонда Андрея Первозванного и Русской православной церкви. Благодатный огонь будет внесен в Морской собор и передан его настоятелю архимандриту Алексию (Ганьжину).

Также военные моряки примут участие в торжественной пасхальной службе в Адмиралтейском храме Святителя Спиридона Тримифунского, расположенном в здании Главного командования ВМФ в Адмиралтействе (Санкт-Петербург).

Благодатный огонь, который символизирует свет Воскресения Христов, сошел сегодня в Иерусалиме. В Санкт-Петербург частичку чуда доставит специальный борт Министерства обороны России.