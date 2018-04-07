Десантники разведки ВВО уничтожают «противника», спустившись на «Арбалетах»: видео

Бойцы десантно-штурмовых бригад разведки Восточно-военного округа в Приморье впервые вышли на тактико-техническое учение. Для выполнения задачи они использовали новейшие парашюты «Арбалет».

Учения начались с сигнала тревоги. Бойцы погрузились в вертолет, предварительно проверив снаряжение, и совершили десантирование в точке высадки. Парашюты «Арбалет» помогают планировать на десятки километров и точно приземляться на небольшие площади.

На земле десантная группа выстроилась в боевой порядок. В задачи бойцов вошла отработка организации засад и уничтожение командного пункта условного противника. После удачной тренировки подобные учения для десантных бригад разведки ВВО станут регулярными.