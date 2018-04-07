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«Российские танки не подведут»: делегации из Лаоса показали работу бронетанкового завода в Петербурге

Павел Кутаренко
09:43 07.04.2018
Делегация из Лаоса во главе с министром обороны страны Тянсамоном Тяннялатом посетила бронетанковый завод в Санкт-Петербурге по приглашению Сергея Шойгу. Гости из Азии увидели весь процесс капитального ремонта танков.

Россия усилит взаимодействие в военной сфере со странами Юго-Восточной Азии, в том числе с Лаосом. Эти договоренности достигнуты в ходе VII Московской конференции по международной безопасности с российским Министерством обороны.

Для прибывших гостей из Лаоса устроили обстоятельную экскурсию. Делегация из Азии посетила, в числе прочего, танкоремонтный завод в Санкт-Петербурге и побывала испытаниях универсальной танковой пушки 2А46.

На этом заводе ремонтируют абсолютно все танки, стоящие на вооружении российской армии. Ремонт не ограничивается простой покраской и починкой, боевые машины здесь буквально возрождают, подвергая капитальной разработке.

«Машина полностью разбирается на составные части, происходит ремонт узлов и агрегатов согласно конструкторской документации. После этого машина, полностью восстановившая свой ресурс, отправляется в войска», - рассказал управляющий директор АО «61-й бронетанковый ремонтный завод» Роман Чепурнов.

Весь процесс ремонта танков был продемонстрирован делегации из Лаоса во главе с министром обороны стран Тянсамоном Тяннялатом. Посетить российское оборонное предприятие своему коллеге предложил министр обороны России Сергей Шойгу.

«Основу вооружения нашей армии составляет бронетехника именного российского, еще советского производства. Она принимала участие в войне за освобождение Лаоса и показала свою надежность и эффективность. И мы уверены в том, что российская техника точно не подведет», - отметил министр обороны Лаоса.

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