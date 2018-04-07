«Российские танки не подведут»: делегации из Лаоса показали работу бронетанкового завода в Петербурге

Россия усилит взаимодействие в военной сфере со странами Юго-Восточной Азии, в том числе с Лаосом. Эти договоренности достигнуты в ходе VII Московской конференции по международной безопасности с российским Министерством обороны.

Для прибывших гостей из Лаоса устроили обстоятельную экскурсию. Делегация из Азии посетила, в числе прочего, танкоремонтный завод в Санкт-Петербурге и побывала испытаниях универсальной танковой пушки 2А46.

На этом заводе ремонтируют абсолютно все танки, стоящие на вооружении российской армии. Ремонт не ограничивается простой покраской и починкой, боевые машины здесь буквально возрождают, подвергая капитальной разработке.

«Машина полностью разбирается на составные части, происходит ремонт узлов и агрегатов согласно конструкторской документации. После этого машина, полностью восстановившая свой ресурс, отправляется в войска», - рассказал управляющий директор АО «61-й бронетанковый ремонтный завод» Роман Чепурнов.

Весь процесс ремонта танков был продемонстрирован делегации из Лаоса во главе с министром обороны стран Тянсамоном Тяннялатом. Посетить российское оборонное предприятие своему коллеге предложил министр обороны России Сергей Шойгу.