Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Шойгу отметил совершенство и высокое качество разрабатываемых ОКБ «Новатор» ракет

Александр Пешков
18:54 06.04.2018
Министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил совершенство и высокое качество разрабатываемых ОКБ «Новатор» ракет, обеспечивающих зондирование атмосферы.
Шойгу отметил совершенство и высокое качество разрабатываемых ОКБ «Новатор» ракет

Разрабатываемые ОКБ «Новатор» ракеты отличаются техническом совершенством, высоким качеством и надежностью, говорится в поздравлении министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. Его текст зачитал на торжественном вечере в честь 70-летия предприятия замглавы ведомства Юрий Борисов.

Министр, в частности, отметил, что продукция ОКБ «Новатор» «составляет славу современному русскому оружию». «Разрабатываемые здесь ракетные комплексы, - указал он, - отличаются техническим совершенством, высоким качеством и надежностью».

Шойгу выразил уверенность, что «бесценный опыт и трудовые традиции позволят конструкторскому бюро, как и прежде, вносить существенный вклад в успешное решение задач по укреплению обороноспособности нашей страны».

В своем выступлении Борисов отметил, что ОКБ «Новатор» для Минобороны - это особенная организация, поскольку ее продукция сегодня является флагманом и определяет обороноспособность России. «Слово «Калибр» уже выучили во всем мире. До событий октября 2015 года мало кто в мире знал это название, а сегодня уже его знают все. Так уж мир устроен, что сильная армия, сильное государство - это залог того, чтобы можно было надежно обеспечивать благополучие и мирную жизнь своих граждан», - сказал замглавы ведомства, добавив, что «и «Калибры», и «Искандеры» и другие образцы линейки вооружений из порядка 30 наименований используются практически во всех видах и родах войск».

Он напомнил, что высокая оценка совместного труда военного ведомства и оборонных предприятий была дана в послании президента России 1 марта этого года. «Это беспрецедентный случай, когда суперсекретные разработки стали достоянием мировой общественности. Это было сделано для того, чтобы показать, что Россия по-прежнему сильна, Россия по-прежнему занимает одно из ведущих мест в мире и ее роль и значение нисколько не уменьшились. С нами надо считаться, вести переговоры на равных, и это равенство обеспечили вы своим трудом», - заключил Борисов.

ОКБ «Новатор» входит в «Алмаз-Антей» с 2002 года, является одним из центров оборонно-промышленного комплекса страны по разработке современных образцов ракетного оружия. Одна из наиболее известных разработок ОКБ «Новатор» - ракеты семейства «Калибр» (в экспортном исполнении - «Club»). Помимо продукции по линии ОПК, предприятие разработало и сдало в эксплуатацию ряд сухопутных и морских метеорологических комплексов.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Боевики в Сирии планируют подорвать химические боеприпасы в городе Деръа
Дата06.04.2018, 15:04
Боевики в Сирии планируют подорвать химические боеприпасы в городе Деръа
Путин обозначил задачи по защите российских рубежей
Дата06.04.2018, 17:30
Путин обозначил задачи по защите российских рубежей
Центр размещения болельщиков ЧМ-2018 заработал в Москве
Дата06.04.2018, 07:43
Центр размещения болельщиков ЧМ-2018 заработал в Москве
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Дата30.03.2018, 07:20
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Российские «корветы-невидимки» оснастят флотилией беспилотников
Дата06.04.2018, 12:58
Российские «корветы-невидимки» оснастят флотилией беспилотников
Новые технологии помогли расшифровать сотни солдатских медальонов времен войны
Дата05.04.2018, 18:46
Новые технологии помогли расшифровать сотни солдатских медальонов времен войны
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
19:05 В стране и мире
Видео
Новейший Су-57 впервые примет участие в параде Победы
18:06 В стране и мире
мнение
Эксперт раскрыл замысел США по введению санкций против топовых чиновников и официальных лиц РФ
17:12 В стране и мире
Видео
Капитана российского судна «Норд» арестовали на Украине
15:41 В стране и мире
Видео
Скрипаль вышел из критического состояния
15:25 В стране и мире
Видео
Европа пообещала Киеву не поддерживать строительство «Северного потока - 2»
События дня
События дня
Пожар в Кемерове
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
На Украине создали уродливый «танк-мутант» Видео
На Украине создали уродливый «танк-мутант»
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток
Врачи назвали самый опасный для здоровья напиток
В Сирии боевик на свадьбе случайно расстрелял других террористов из пулемета Видео
В Сирии боевик на свадьбе случайно расстрелял других террористов из пулемета
Плотоядный убийца: загадочная болезнь косит джихадистов изнутри
Плотоядный убийца: загадочная болезнь косит джихадистов изнутри
Футболист забил роскошный гол из центрального круга: видео Видео
Футболист забил роскошный гол из центрального круга: видео
«Спалили контору»: в Донецке поблагодарили украинский телеканал за публикацию позиций «Азова»
«Спалили контору»: в Донецке поблагодарили украинский телеканал за публикацию позиций «Азова»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.