Шойгу отметил совершенство и высокое качество разрабатываемых ОКБ «Новатор» ракет

Разрабатываемые ОКБ «Новатор» ракеты отличаются техническом совершенством, высоким качеством и надежностью, говорится в поздравлении министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу. Его текст зачитал на торжественном вечере в честь 70-летия предприятия замглавы ведомства Юрий Борисов.

Министр, в частности, отметил, что продукция ОКБ «Новатор» «составляет славу современному русскому оружию». «Разрабатываемые здесь ракетные комплексы, - указал он, - отличаются техническим совершенством, высоким качеством и надежностью».

Шойгу выразил уверенность, что «бесценный опыт и трудовые традиции позволят конструкторскому бюро, как и прежде, вносить существенный вклад в успешное решение задач по укреплению обороноспособности нашей страны».

В своем выступлении Борисов отметил, что ОКБ «Новатор» для Минобороны - это особенная организация, поскольку ее продукция сегодня является флагманом и определяет обороноспособность России. «Слово «Калибр» уже выучили во всем мире. До событий октября 2015 года мало кто в мире знал это название, а сегодня уже его знают все. Так уж мир устроен, что сильная армия, сильное государство - это залог того, чтобы можно было надежно обеспечивать благополучие и мирную жизнь своих граждан», - сказал замглавы ведомства, добавив, что «и «Калибры», и «Искандеры» и другие образцы линейки вооружений из порядка 30 наименований используются практически во всех видах и родах войск».

Он напомнил, что высокая оценка совместного труда военного ведомства и оборонных предприятий была дана в послании президента России 1 марта этого года. «Это беспрецедентный случай, когда суперсекретные разработки стали достоянием мировой общественности. Это было сделано для того, чтобы показать, что Россия по-прежнему сильна, Россия по-прежнему занимает одно из ведущих мест в мире и ее роль и значение нисколько не уменьшились. С нами надо считаться, вести переговоры на равных, и это равенство обеспечили вы своим трудом», - заключил Борисов.

ОКБ «Новатор» входит в «Алмаз-Антей» с 2002 года, является одним из центров оборонно-промышленного комплекса страны по разработке современных образцов ракетного оружия. Одна из наиболее известных разработок ОКБ «Новатор» - ракеты семейства «Калибр» (в экспортном исполнении - «Club»). Помимо продукции по линии ОПК, предприятие разработало и сдало в эксплуатацию ряд сухопутных и морских метеорологических комплексов.