Юнармейцы приняли участие в праздновании 100-летия со дня образования военных комиссариатов

Перед началом праздника в Центральном академическом театре Российской Армии открылась выставка-экспозиция комиссариатов всех субъектов Российской Федерации, на которой можно было ознакомиться с уникальными документами, историческими справками, флагами субъектов, республик и областей.

Особый интерес представляли подлинники исторической формы одежды военнослужащих, начиная с 1917 года и заканчивая сегодняшним днем. Отдельные стенды были посвящены историческим плакатам, связанным с призывом в молодой Советской Республики, документами воинского учета в военкоматах прошлого столетия.

На концерте присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, военные комиссары - к ним обратился с приветственным словом начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов, он зачитал поздравление от Верховного Главнокомандующего Российской Федерации Владимира Путина и передал искренние пожелания от Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу.

«В истории военных комиссариатов – немало ярких, героических страниц, которыми по праву гордиться страна. Они всегда четко решали поставленные задачи, комплектовали воинские части и соединения, снабжали их техникой и транспортом. Вносили весомый вклад в укрепление обороноспособности государства. Сегодня военные комиссариаты – как территориальные органы Министерства обороны – надежно обеспечивают связь между Вооруженными Силами и обществом, армией и народом», – прозвучало в поздравлении Президента России.

Для гостей на сцене выступали Олег Газманов, Денис Майданов, Лев Лещенко и эстрадная группа Александров Парк, шоу-балет Аллы Духовой «Тодес», Арт-проект Сопрано Турецкого.