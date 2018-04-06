Герасимов поздравил сотрудников военкоматов со столетием со дня образования военных комиссариатов

В числе приглашенных гостей – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов.

В торжественной части генерал армии Валерий Герасимов зачитал поздравление от Верховного главнокомандующего президента Владимира Путина и передал искренние пожелания от министра обороны генерала армии Сергея Шойгу военным комиссарам, сотрудникам военных комиссариатов и ветеранам.

«В истории военных комиссариатов немало ярких, героических страниц, которыми по праву гордится страна. Они всегда четко решали поставленные задачи, комплектовали воинские части и соединения, снабжали их техникой и транспортом. Вносили весомый вклад в укрепление обороноспособности государства. Сегодня военные комиссариаты – как территориальные органы Министерства обороны – надежно обеспечивают связь между вооруженными силами и обществом, армией и народом», – подчеркивалось в поздравлении президента России.

Перед началом торжеств на территории ЦАТРА была представлена выставка-экспозиция комиссариатов всех субъектов Российской Федерации, на которой можно было ознакомиться с уникальными документами, историческими справками, флагами субъектов, республик и областей. Особый интерес представляли подлинники исторической формы одежды военнослужащих, начиная с 1917 года и заканчивая сегодняшним днем. Отдельные стенды были посвящены историческим плакатам, связанным с призывом в молодой советской Республике, документами воинского учета в военкоматах прошлого столетия.

Поздравления в прямом эфире прозвучали и с земной орбиты –– от экипажа МКС, российских космонавтов Антона Шкаплерова и Олега Артемьева.

Завершились торжества большим концертом с участием известных артистов и музыкантов.