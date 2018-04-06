Огненная «Акация»: кадры масштабных учений мотострелков под Воронежем

Под Воронежем прошли масштабные учения мотострелков, в ходе которых были применены реактивные системы залпового огня и дивизионные самоходные гаубицы 2С3 «Акация».

Согласно легенде учений, после упреждающего удара РСЗО, противник разворачивается в боевой порядок.

После того, как бронетехника противника была уничтожена а пехота рассеяна, в бой вступили мотострелки под прикрытием БТР-82А.

Всего в маневрах на полигоне «Погоново» было задействовано больше тысячи военнослужащих и полторы сотни единиц техники.