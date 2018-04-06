Бронепоезд против террористов: кадры эффектных учений на железной дороге под Хабаровском

На учениях в Хабаровском крае в ходе учений условные боевики попытались захватить состав с важным военным грузом. «Террористы» устроили засаду, подорвали полотно и открыли огонь по локомотиву.

Но застать железнодорожников в погонах врасплох у них не получилось. Главное для бойцов - не подпустить налетчиков к заветному вагону с грузом. Железнодорожники быстро заняли выгодные позиции и, умело используя рельеф, оттеснили нападавших.

В итоге, все незваные гости были уничтожены. Надо отметить, что подобные учения в Восточном округе проходят регулярно.