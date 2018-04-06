Эскадрилья Су-25СМ нанесла удар управляемыми ракетами «противнику» на Кубани

Летчики штурмовиков Су-25СМ ЮВО, базирующегося в Краснодарском крае, в рамках летных-тактических учений отработали нанесение ударов по аэродромам «противника» в составе звена и эскадрильи с применением управляемых ракет. Об этом сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев

При выполнении заданий летный состав осваивал способы скрытного преодоления войсковой противовоздушной обороны «противника» в степной и горно-лесистой местности и внезапного нанесения ударов по целям.

Выход на поражение целей выполнялся на предельно малых высотах вне зоны обнаружения ПВО с применением противозенитного маневрирования.

Летчики при поражении наземных объектов применили полный спектр авиационного вооружения в зависимости от характера цели. Кроме того, штурмовики применяли управляемые и неуправляемые ракеты по целям, которые находились в прямой видимости, и по заданным координатам.

Полеты проводились в рамках плановых контрольных занятий за зимний период обучения. Всего было задействовано свыше 50 военных летного и технического состава.