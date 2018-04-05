Новые технологии помогли расшифровать сотни солдатских медальонов времен войны

Благодаря мощным сканерам и технологии, которую придумали сами поисковики, солдатский медальон, спустя 77 лет, открывает фамилию владельца.

«При ближайшем рассмотрении, он абсолютно чистый и незаполненный. Изменяя спектр цветов, зацепившись за какой-то цвет, который был цветом чернил, этот цвет усилить, а другой погасить», - рассказал специалист лаборатории «Солдатский медальон» Олег Гусев.

В мае 2013 года поисковый отряд из Москвы несколько дней работал в районе бывшей деревни Верушкино, под Ельней. В местах страшных боев поисковикам удалось обнаружить останки 32 советских солдат.

В почти полностью истлевшем обмундировании одного из красноармейцев они нашли солдатский медальон, история которого растянется более чем на пять лет.

Лишь совсем недавно удалось установить, что медальон принадлежал красноармейцу Селиверстову Михаилу Васильевичу.

«Прочитать его было нереально. Обращались мы в различные лаборатории, но результат был нулевой. И вот уже наши специалисты, Олег Гусев, смогли "победить" этот медальон», - рассказал руководитель лаборатории «Солдатский медальон» Андрей Фетисов.

Сейчас доподлинно известно, что боец 106-й моторизованной дивизии Михаил Селиверстов погиб во время Ельнинской операции осенью 1941 года и все это время числился пропавшим без вести.

Это была первая наступательная операция РККА в Великой Отечественной войне. Тогда, ценой жизни более десяти тысяч советских солдат Ельню удалось освободить.

Большинство медальонов, которые находят сейчас поисковики, либо полностью уничтожены временем, либо уже не читаются. Чернила растворяются влагой или выцветают.

Чаще всего, так и не прочитанный листок уходит в личный архив или в музей. И вернуть имя погибшему герою уже невозможно. Других документов у красноармейцев просто не было.

Благодаря методу, который используют специалисты лаборатории «Солдатский медальон», только в прошлом году из 400 найденных медальонов удалось прочитать 200, а значит - вернуть родным павших героев.