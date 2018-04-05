«Грачи» наносят ночной удар по «врагу»: кадры из кабины

Пилоты штурмовиков отработали нанесение ударов по аэродромам условного противника в составе звена и эскадрильи с применением управляемых ракет, сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев

В рамках маневров пилоты осваивали способы скрытного преодоления войсковой ПВО в степной и горно-лесистой местности.

Выход на поражение целей выполнялся на предельно малых высотах, применялся полный спектр авиационного вооружения в зависимости от характера цели.

В частности, удары наносились управляемыми и неуправляемыми ракетами. Всего было задействовано более 50 военнослужащих летного и технического состава.