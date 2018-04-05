США ведут политику на подрыв ядерного паритета - Лавров

Во главу угла политики США ставится обеспечение военного превосходства и подрыв паритета, заявил глава МИД Сергей Лавров. Об этом в ходе выступления на VII Московской конференции по международной безопасности заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам Лаврова, наращиваются усилия по развертыванию системы противоракетной обороны, накачивается потенциал и усиливается военная активность НАТО вблизи российских границ.

«Самую глубокую озабоченность вызывает линия США на снижение порога применения ядерных вооружений», — заявил Лавров.

Он также подчеркнул, что НАТО пытается подвести под статью номер 5 Вашингтонского договора проблемы, возникающие в киберпространстве.

VII Московская конференция по международной безопасности проходит в Москве 4–5 апреля. Сайт «Звезды» ведет прямую видеотрансляцию с мероприятия.