Россия призывает США совместно отрегулировать вопросы в рамках СНВ-3 - Лавров

Россия призывает США совместно урегулировать вопросы, связанные с переоборудованием американских стратегических носителей, в соответствии с СНВ-3, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Мы выполнили все свои обязательства по Договору о дальнейшем сокращении стратегических наступательных вооружений и призываем США в соответствии с предусмотренными в этом договоре процедурами совместно отрегулировать вопросы, связанные с переоборудованием части американских стратегических носителей», - сказал Лавров, выступая на Московской конференции по международной безопасности.

Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, был подписан 8 апреля 2010 года в Праге и вступил в силу 5 февраля 2011 года.

VII Московская конференция по международной безопасности проходит в Москве 4–5 апреля. Сайт «Звезды» ведет прямую видеотрансляцию с мероприятия.