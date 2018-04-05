Воздушные бои и фигуры высшего пилотажа: в ВВО проходит окружной этап «Авиадартс-2018»

Лучшие пилоты Восточного Военного округа вступили в борьбу за право отстаивать честь страны на Армейских международных играх, которые пройдут уже летом. Чтобы выступить на этих соревнованиях, необходимо пройти жесткий отбор в окружном и всеросийском этапах.

В окружном этапе конкурса «Авиадартс – 2018», который проходит в Приморье, принимают участие около 30 боевых самолетов Восточного военного округа (ВВО).

Экипажи Су-35, Су-30СМ, Су-25, Су-24МР, МиГ-31 и Су-34 - все типы самолетов оперативно-тактической авиации, какие есть в ВВО, выполняют полеты по маршруту на время и точность, проводят разведку местности, осуществляют одиночное и групповое пилотирование.

«Мы здесь увидим над аэродромом, насколько точно и безукоризненно выполнены фигуры пилотажа, насколько выдержаны высота, скорость в контрольных точках и боевой порядок в паре самолетов», - рассказал офицер управления авиации 11 армии ВВС и ПВО Геннадий Богнюк.

В рамках конкурса летчики проводят воздушные бои с применением неуправляемых авиационных ракет, бомб и авиационных пушек. Экипажи поражают наземные мишени, имитирующие долговременные огневые укрепления и технику условного противника.

«После боевого разворота набираем высоту две тысячи метров и обнаруживаем цель визуально. После чего вводим самолет в пикирование, и прицеливаемся по отдельным элементам целей. После чего выполняем стрельбу из пушки, или с ракеты», - объясняет летчик Михаил.

В ближайшие дни члены жюри окружного этапа решат, кто достоин представлять ВВО на всеармейском конкурсе «Авиадартс-2018».