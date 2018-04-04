Почти 3,5 тыс. боевиков вышли из сирийской Думы по гумкоридору

Российским Центром по примирению враждующих сторон и подразделением военной полиции ВС РФ с соблюдением мер безопасности четвертый день продолжается вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из города Дума через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.

За прошедшие сутки через него вышло 1 211 боевиков и членов их семей. Все они перевезены на 25 автобусах на север провинции Алеппо. Безопасность на маршруте следования обеспечивалась военнослужащими САР под контролем офицеров российского Центра по примирению. Колонны сопровождались представителями Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

С начала активной фазы операции по выводу экстремистов из города Дума, гуманитарным коридором в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин воспользовалось 3 480 боевиков и членов их семей.

Всего с 28 февраля из населенного пункта Дума вышло 32 710 человек.

С начала действия «гуманитарных пауз» из Восточной Гуты при участии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 156 620 человек.

Российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает работу по мирному урегулированию конфликта и нормализации гуманитарной ситуации в Сирийской Арабской Республике.

В целом обстановка в стране стабилизируется, налаживается процесс мирной жизни. Несмотря на установление на всей территории Сирии режима прекращения боевых действий, совместным иранско-российско-турецким Координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться случаи нарушения в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Деръа.

Одним из приоритетных направлений деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон является создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.

В населенные пункты Восточной Гуты, освобожденные от боевиков, продолжают возвращаться мирные жители. Среди них и те, кто покинул свои дома во время действия «гуманитарных пауз». Им оказывается вся необходимая помощь.

Продолжается работа по нормализации гуманитарной ситуации и в других районах Сирийской Арабской Республики.

Российской стороной жителям населенного пункта Кафер-Аккар провинции Алеппо оказана гуманитарная помощь. Нуждающимся выдан свежий хлеб общим весом 1 тонна.

Центром по примирению враждующих сторон проведена благотворительная акция в детской психиатрической больнице населенного пункта Хама. Маленьким пациентам выдана детская одежда.

Жителям населенного пункта Хшам провинции Дейр-Эз-Зор доставлена питьевая вода.

Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 79 сирийцам, в том числе 47 детям.

Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возращению людей к местам прежнего проживания. Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 200 человек, в провинции Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 460 человек.