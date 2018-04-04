Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия ситуация в сирии ТЕГИ

Почти 3,5 тыс. боевиков вышли из сирийской Думы по гумкоридору

Наталья Вальханская
21:44 04.04.2018
Только за последние сутки Думу покинули более 1,2 тыс. боевиков и членов их семей.
Почти 3,5 тыс. боевиков вышли из сирийской Думы по гумкоридору
Фото: Muhmmad Al-Najjar / ZUMAPRESS / Globallookpress

Российским Центром по примирению враждующих сторон и подразделением военной полиции ВС РФ с соблюдением мер безопасности четвертый день продолжается вывод боевиков незаконных вооруженных формирований и членов их семей из города Дума через гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин, сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Юрий Евтушенко.

За прошедшие сутки через него вышло 1 211 боевиков и членов их семей. Все они перевезены на 25 автобусах на север провинции Алеппо. Безопасность на маршруте следования обеспечивалась военнослужащими САР под контролем офицеров российского Центра по примирению. Колонны сопровождались представителями Сирийского Арабского Красного Полумесяца.

С начала активной фазы операции по выводу экстремистов из города Дума, гуманитарным коридором в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин воспользовалось 3 480 боевиков и членов их семей.

Всего с 28 февраля из населенного пункта Дума вышло 32 710 человек.

С начала действия «гуманитарных пауз» из Восточной Гуты при участии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 156 620 человек.

Российский Центр по примирению враждующих сторон продолжает работу по мирному урегулированию конфликта и нормализации гуманитарной ситуации в Сирийской Арабской Республике.

В целом обстановка в стране стабилизируется, налаживается процесс мирной жизни. Несмотря на установление на всей территории Сирии режима прекращения боевых действий, совместным иранско-российско-турецким Координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться случаи нарушения в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия и Деръа.

Одним из приоритетных направлений деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон является создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.

В населенные пункты Восточной Гуты, освобожденные от боевиков, продолжают возвращаться мирные жители. Среди них и те, кто покинул свои дома во время действия «гуманитарных пауз». Им оказывается вся необходимая помощь.

Продолжается работа по нормализации гуманитарной ситуации и в других районах Сирийской Арабской Республики.

Российской стороной жителям населенного пункта Кафер-Аккар провинции Алеппо оказана гуманитарная помощь. Нуждающимся выдан свежий хлеб общим весом 1 тонна.

Центром по примирению враждующих сторон проведена благотворительная акция в детской психиатрической больнице населенного пункта Хама. Маленьким пациентам выдана детская одежда.

Жителям населенного пункта Хшам провинции Дейр-Эз-Зор доставлена питьевая вода.

Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 79 сирийцам, в том числе 47 детям.

Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни в сирийских провинциях способствует возращению людей к местам прежнего проживания. Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хомс вернулись 200 человек, в провинции Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) – 460 человек.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по «делу Скрипаля»
Дата04.04.2018, 18:57
Россия запросила проведение заседания Совбеза ООН по «делу Скрипаля»
Отряд юнармейцев ЦДО «Хоста» из Сочи выиграл поездку в Москву
Дата04.04.2018, 18:48
Отряд юнармейцев ЦДО «Хоста» из Сочи выиграл поездку в Москву
Выше двух метров: стало известно, с какой высоты Роналду забил один из самых эффектных голов
Дата04.04.2018, 14:24
Выше двух метров: стало известно, с какой высоты Роналду забил один из самых эффектных голов
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Дата30.03.2018, 07:20
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Амфибия Бе-200 получит российские двигатели взамен украинских
Дата04.04.2018, 16:00
Амфибия Бе-200 получит российские двигатели взамен украинских
Как генерал Шаймуратов и «советский корпус дикарей» нарушили планы Гитлера
Дата03.04.2018, 15:43
Как генерал Шаймуратов и «советский корпус дикарей» нарушили планы Гитлера
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
ХРОНИКА
ситуация в сирии
21:44 Армия
Почти 3,5 тыс. боевиков вышли из сирийской Думы по гумкоридору
20:24 В стране и мире
СМИ показали фото из лагеря сопротивления оккупации США в Сирии
17:47 В стране и мире
СМИ: США создали новую военную базу в Сирии
16:13 В стране и мире
Видео
Путин назвал общую стратегическую цель в Сирии
15:44 В стране и мире
Видео
Россия, Иран и Турция призвали мир оказать гуманитарную помощь Сирии
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
21:25 В стране и мире
Эдиту Пьеху госпитализировали в Санкт-Петербурге
21:18 В стране и мире
Видео
В Крыму ответили на угрозы Украины задерживать посетившие полуостров суда
17:26 В стране и мире
Украинский генерал остудил пыл желающих «дойти до Ростова»
17:15 В стране и мире
Видео
Автоэксперт оценил инициативу ГИБДД по новым ограничениям для водителей
10:37 Армия
Видео
Шойгу: наступательная группировка войск НАТО развернута у границ РФ
События дня
События дня
Пожар в Кемерове
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради хорошего кадра: видео Видео
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради хорошего кадра: видео
Школьников шокировала ошибка в учебнике русского языка
Школьников шокировала ошибка в учебнике русского языка
В Сирии боевик на свадьбе случайно расстрелял других террористов из пулемета Видео
В Сирии боевик на свадьбе случайно расстрелял других террористов из пулемета
Плотоядный убийца: загадочная болезнь косит джихадистов изнутри
Плотоядный убийца: загадочная болезнь косит джихадистов изнутри
Футболист забил роскошный гол из центрального круга: видео Видео
Футболист забил роскошный гол из центрального круга: видео
«Спалили контору»: в Донецке поблагодарили украинский телеканал за публикацию позиций «Азова»
«Спалили контору»: в Донецке поблагодарили украинский телеканал за публикацию позиций «Азова»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.