В ОБСЕ считают Россию ключевым игроком в установлении безопасности в Европе

Россия является одним из ключевых игроков в установлении безопасности в Евро-атлантическом регионе, заявил журналистам генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер после переговоров с министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу.

«Мы считаем Россию одним из ключевых игроков в установлении безопасности в регионе, и призываем ее продолжать играть эту роль», - заявил глава организации.

Он также отметил, что в настоящий момент безопасность в этой зоне находится на очень низком уровне и ее уровень необходимо поднимать.

«Мы сошлись во мнении, что безопасность в Евро-атлантическом регионе сейчас находится на историческом минимально низком уровне и мы также договорились о том, что нам нужно сфокусироваться, в первую очередь, на поднятии уровня безопасности в регионе», - подчеркнул Гремингер.

По его словам, Россия и Европа продолжают вести диалог, и в ОБСЕ считают его конструктивным.

В ходе переговоров Сергея Шойгу с Томасом Гремингером стороны обсудили действия государств Североатлантического альянса. По словам министра обороны РФ, эти действия фактически обнулили диалог по безопасности в Европе, что не может устраивать российскую сторону.