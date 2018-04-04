Отряд юнармейцев ЦДО «Хоста» из Сочи выиграл поездку в Москву

По результатам месячника оборонно-массовой, военно-патриотической работы юнармейский отряд ЦДО «Хоста» из десяти человек стал лучшим по городу Сочи. Кроме этого, в смотре строевой песни 27 февраля отряд «Юнармии» ЦДО «Хоста» завоевал первое место. Подарком для победителей стала двухдневная поездка в столицу России. Все расходы взяла на себя общественная организация «Лига женщин «Мост добра».

«Лигой женщин» было принято решение отправить юнармейцев в Москву для посещения Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе.

В музее ребята увидели панорамы самых ожесточенных сражений и важных событий Великой Отечественной войны.

Это блокада Ленинграда, оборона Москвы, Сталинградская битва, Курская дуга... В Зале воинской славы нам рассказали о героях, о детях, которые становились сыновьями полка, сражались наравне со взрослыми. И погибали, защищая свою Родину. Впечатлил огромный Зал воинской славы с фамилиями героев – не только граждан Советского Союза, но и иностранных подданных, которые сражались за Победу, защищая мир от фашизма.

Также юные сочинцы посетили Совет Федерации, куда их пригласил член Совета от Краснодарского края Алексей Кондратенко. Экскурсию по сенату детям провел лично член Совета Федерации также от Краснодарского края Владимир Бекетов.

В этот день в Совете Федерации проходил брифинг военных пресс-атташе зарубежных стран. Сочинские юнармейцы приняли в нем участие в качестве гостей.