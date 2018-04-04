Батальон российской военной полиции вернулся домой из Сирии

В торжественной церемонии принял участие и глава региона Юнус-Бек Евкуров, который поблагодарил бойцов за мужество при исполнении воинского долга. Отличившимся военнослужащим были вручены государственные награды.

Военнослужащие принимали участие в том числе и в выводе мирных жителей из осажденной Гуты.

«Самым больным и жестким было видеть, как выходят дети, дети больные, дети, которые недоедают, худые, оборванные. Когда мирные жители выходили через Восточную Гуту, через гуманитарные коридоры, очень трудно было на них смотреть...» – рассказал командир 1-й роты военной полиции Николай Черножухов.

Полицейские отправились в Сирию в июле 2017 года. На их плечи легла колоссальная ответственность: именно они все это время обеспечивали безопасность сотен гуманитарных акций, сопровождали колонны и фактически были гарантом мира в зонах деэскалации.