Шойгу: наступательная группировка войск НАТО развернута у границ РФ

США и НАТО развернули в Прибалтике и Польше большой контингент войск, который имеет все виды вооружений, сообщил Шойгу в ходе выступления на VII Московской конференции по международной безопасности.

«Сегодня в Прибалтике и Польше уже размещен десятитысячный контингент, имеющий все виды наступательных вооружений. Активизируется деятельность флотов США и других стран НАТО в Черном и Балтийском морях, количество учений и тренировок Североатлантического альянса выросло, при этом они носят явный антироссийский характер», – сказал Шойгу.

VII Московская конференция по международной безопасности проходит в Москве 4–5 апреля. Сайт «Звезды» ведет прямую видеотрансляцию с мероприятия.