Нагнетание ситуации вокруг КНДР может привести к масштабной эскалации – Шойгу

Нагнетание ситуации, связанной с Корейским полуостровом, грозит инцидентами, последствия которых скажутся на всем регионе. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу, выступая на VII Московской конференции по международной безопасности.

Шойгу подчеркнул, что связанный с Кореей кризис не имеет военного решения. Тем не менее в конфликт в регионе вовлекается все больше различных сил, и ситуация в перспективе грозит масштабной эскалацией. Давление на правительство Северной Кореи не решит проблему.

«Давление и угрозы не являются эффективным средством для урегулирования кризиса. Более того, постоянное нагнетание ситуации и демонстрация военной силы могут привести к инцидентам и даже вооруженным конфликтам», – отметил министр обороны.

В столице России 4–5 апреля проходит VII Московская конференция по международной безопасности. Для участия в ней прибыли более 850 гостей, среди них – министры обороны и делегации военных ведомств, представители экспертного сообщества и академических кругов из 95 стран.