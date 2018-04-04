Шойгу сообщил об уничтожении в Сирии 17 БПЛА, созданных при помощи развитых стран

В Сирии были уничтожены почти два десятка беспилотных летательных аппаратов, созданных при помощи развитых стран. Об этом заявил во время выступления на VII Московской конференции по международной безопасности глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Глава оборонного ведомства уточнил, что данные БПЛА были оснащены боеприпасами. По словам Шойгу, уничтоженные дроны могли действовать на расстоянии до 100 километров.

«Их (беспилотников) создание невозможно без технического содействия развитых стран. В течение последних трех месяцев мы уничтожили 17 таких аппаратов», – констатировал министр обороны РФ.

VII Московская конференция по международной безопасности будет проходить в Москве два дня – 4 и 5 апреля. В общей сложности для участия в конференции прибыли более 850 гостей.