Шойгу рассказал об опасности претензий некоторых стран на исключительность

Претензии некоторых стран мира на их якобы исключительность подталкивают другие государства к гонке вооружений. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе выступления на VII Московской конференции по международной безопасности.

«Претензии отдельных стран на исключительность подталкивают к новой гонке вооружений», – констатировал глава российского оборонного ведомства.

В своей речи Шойгу также прокомментировал действия так называемой международной коалиции в Сирии, которая присутствует в Арабской Республике без разрешения на то от ООН и официального Дамаска.