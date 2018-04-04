Шойгу рассказал об опасности претензий некоторых стран на исключительность
Претензии некоторых стран мира на их якобы исключительность подталкивают другие государства к гонке вооружений. Такое заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в ходе выступления на VII Московской конференции по международной безопасности.
«Претензии отдельных стран на исключительность подталкивают к новой гонке вооружений», – констатировал глава российского оборонного ведомства.
В своей речи Шойгу также прокомментировал действия так называемой международной коалиции в Сирии, которая присутствует в Арабской Республике без разрешения на то от ООН и официального Дамаска.
«Трудно поверить, что мощнейшая коалиционная группировка не смогла справиться с террористами. Видимо, цель была другая – расшатать ситуацию в регионе, закрепить в нем свое военное и экономическое присутствие», – отметил министр обороны.