В Северной Осетии военные разгромили лагерь «боевиков»: эффектные кадры учений

В Северной Осетии разведчики 58-ой армии разгромили лагерь «боевиков». По легенде учений, «террористы» забрались в горы на 2 тысячи метров, военнослужащие, передвигаясь боевыми двойками, скрытно окружили стоянку «бандитов» и нанесли внезапный удар.

Ликвидация стоянки «боевиков» – это только один из элементов полевого выхода, бойцы также учатся вести разведку в тылу противника и отрабатывают засадную тактику. Но одной стрельбой дело не ограничилось. В работе спецназа мелочей не бывает – каждый разведчик должен знать, где и как поставить лагерь или обустроить схрон.

Секреты мастерства в горах Северной Осетии постигли около сотни военнослужащих.