Для участия в Московской конференции по международной безопасности прибыло более 850 гостей из 94 стран

Главной темой VII Московской конференции по международной безопасности, которая пройдет 4-5 апреля, станет «Перспективы развития ситуации на Ближнем Востоке после разгрома ИГИЛ* в Сирии».

Особое внимание будет уделено вопросам постконфликтного восстановления и налаживания мирной жизни в Арабской Республике.

Специальные пленарные секции будут посвящены вопросам безопасности в Азии Европе, Африке и Латинской Америке с акцентом на взаимодействие военных ведомств в обеспечении безопасности в регионах. Отдельно будет рассматриваться феномен «мягкой силы» в качестве инструмента решения военно-политических задач.

Для участия в форуме прибыло свыше 850 гостей, среди них министры обороны и делегации военных ведомств, представители экспертного сообщества и академических кругов из 95 стран. Предусмотрены выступления руководителей международных организаций – ОБСЕ, ООН, СНГ, ОДКБ, ШОС и МККК. Для освещения конференции аккредитовалось свыше 700 представителей российских и зарубежных СМИ.

На открытии с приветствием от имени президента России выступит секретарь Совбеза Российской Федерации. Предусмотрены доклады министра обороны РФ, главы МИД РФ, директора Службы внешней разведки России, директора Федеральной службы безопасности России, заместителя руководителя Росгвардии и заместителя главы МВД РФ, которые представят позиции страны по ключевым вопросам международной безопасности.

На «полях» конференции пройдут встречи Министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с коллегами из зарубежных стран. Планируется подписание ряда документов по военному и военно-техническому сотрудничеству. Кроме того, спланированы контакты делегаций с руководством Минобороны и других ведомств России.

Онлайн-трансляция конференции будет осуществляться на сайте Министерства обороны России.

Московская конференция пo международной безопасности проводится ежегодно с 2012 года. Форум укрепляет свою роль авторитетной площадки для обсуждения актуальных проблем международной безопасности и вызывает огромный интерес как в России, так и за рубежом.

ИГИЛ*– организация, запрещенная на территории России.