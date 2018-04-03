Иран заявил о намерении совместно с РФ уничтожить всех террористов в Сирии

Иран продолжит сотрудничество с Россией до полного уничтожения террористов в Сирии, заявил журналистам министр обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Амир Хатами после переговоров с главой российского военного ведомства Сергеем Шойгу.

«Самая важная тема - полное уничтожение террористов. Мы подчеркнули, что обещали народу Сирии, что будем сотрудничать до полного уничтожения боевиков и освобождения народов региона от зла терроризма. И это сотрудничество будет продолжено», - сказал Хатами.

Он отметил, что этот вопрос будет одним из главных на седьмой Московской конференции по международной безопасности, которая пройдет 4-5 апреля.

Генерал также подчеркнул, что его сегодняшняя встреча с Сергеем Шойгу прошла в конструктивном ключе.

«На этой встрече мы обсудили вопросы двустороннего, регионального и международного сотрудничества», - сказал Хатами.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу, в свою очередь, отметил вклад Ирана в работу по урегулированию конфликта в Сирии, что позволило освободить основную часть этой страны от террористов.