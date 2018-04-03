Шойгу отметил вклад Ирана в освобождении Сирии от террористов

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу отметил вклад Ирана в работу по урегулированию конфликта в Сирии, что позволило освободить основную часть этой страны от террористов.

Во вторник Шойгу встретился с министром обороны Ирана бригадным генералом Амиром Хатами в преддверии VII Московской конференции по международной безопасности.

«Благодарен, что вы приняли наше приглашение посетить Москву и принять участие в конференции по международной безопасности. Тем более, что основная тема на этой конференции касается наших стран и, безусловно, нашей совместной работы в Сирии. Работы, которая принесла ощутимый результат, позволила освободить большую часть Сирии от международного терроризма», - сказал Шойгу на встрече с иранским коллегой.

По словам российского министра обороны, двум главам военных ведомств есть что обсудить в сфере военного и военно-технического сотрудничества.

«Но, безусловно, главная, основная тема - укрепление безопасности в этом регионе, переход к периоду восстановления жизни в Сирии и возвращение беженцев в свои дома <…> Тем более, что это один из вопросов, который будет обсуждаться завтра в Анкаре на встрече лидеров наших стран», - подчеркнул российский министр.

Напомним, президент России Владимир Путин 3-4 апреля находится с двухдневным визитом в Турции. В Анкаре запланирован саммит России, Турции и Ирана по Сирии.