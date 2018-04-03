Российский военный корабль прошел по Босфору вдоль набережных Стамбула: кадры с палубы

Для курсантов проход проливов – участок интенсивного обучения. Будущие штурманы учились управлять кораблем в опасной близости с берегом.

Всего поход длится семь месяцев, за это время корабль пройдет 40 тысяч километров из Кронштадта в Кронштадт вокруг Евразии по четырем океанам.

Такого длительного учебного похода в истории российских морских вузов еще не было.

Впереди остановки в портах Шри-Ланки, Малайзии, Папуа – Новой Гвинеи и международные учения в Тихом океане – «Комодо-2018».