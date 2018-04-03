Команда «Калашникова» и Минобороны РФ стала лучшей на чемпионате Бельгии

Чемпионат проходил 26–30 марта 2018 года в городе Марш-ан-Фамен под эгидой Международного совета военного спорта (CISM), который является одной из крупнейших спортивных организаций в мире. Совместная команда концерна «Калашников» и МО РФ выступала на этом чемпионате впервые.

Российская команда заняла 1-е место в командном зачете и 1-е, 2-е, 3-е места в личном зачете. В турнире приняли участие 33 команды из восьми стран. Военнослужащие Германии, Франции, Испании, Бельгии, Эстонии, Голландии и Люксембурга были соперниками России в борьбе за победу.

Российская команда была полностью экипирована и вооружена продукцией концерна «Калашников»: комплектами многослойной военной одежды и экипировки, а также автоматами АК-74 и пистолетами Ярыгина. Участникам был предложен прикладной формат турнира, который предполагал выполнение пяти стрелковых упражнений в снаряжении и бронежилете.