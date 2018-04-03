Сербия не будет поддерживать антироссийскую истерику – министр обороны страны

Сербия не будет участвовать в антироссийских санкциях и поддерживать антироссийскую истерику, заявил министр обороны страны Александр Вулин.

«Пока президентом Сербии является Александр Вучич, Сербия никогда не будет вводить антироссийские санкции и не будет участвовать в антироссийской истерике», – сказал Вулин.

Вулин также отметил, что военно-техническое сотрудничество России и Сербии развивается именно такими тампами, о которых договаривались.

«С теплотой вспоминаю празднование 73-й годовщины освобождения Сербии в прошлом году, это было действительно важным для меня событием, собственно, как и для российско-сербских отношений. Это еще раз подтвердило добрые, я бы сказал, братские отношения между нашими народами. Надеюсь, так и будет дальше», – сказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Встреча проходила в преддверии VII конференции по безопасности, которая состоится 4–5 апреля в Москве.