Опубликованы яркие кадры стрельб в Баренцевом море

Свыше 50 боевых упражнений с применением артиллерийского, ракетного и минно-торпедного оружия отработали за неделю экипажи кораблей и подлодок Северного флота в морских полигонах.

В Баренцевом море одновременно выполняли учебно-боевые задачи ракетный крейсер «Маршал Устинов», большие противолодочные корабли «Североморск» и «Вице-адмирал Кулаков», минно-тральная группы Кольской флотилии разнородных сил в составе базовых тральщиков «Ядрин», «Котельнич» и «Коломна», а также многоцелевые и стратегические атомные подлодки.

За несколько дней экипажи кораблей и подлодок отрабатывали комплекс мероприятий, который связан с совершенствованием военно-морской подготовки, отработкой тактики применения сил по предназначению, а также с проверкой и испытанием модернизированных систем вооружения.

Некоторые задачи корабли и подлодки выполнили во взаимодействии друг с другом, а также с вертолетами и самолетами палубной и противолодочной авиации.

В частности корабельная поисково-ударная группа в составе больших противолодочных кораблей «Северморск» и «Вице-адмирал Кулаков» отработала поиск, слежение за подлодкой «противника», роль которой выполнял один из подводных крейсеров Северного флота.