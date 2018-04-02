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Адмирал объяснил стратегическое значение передислокации Каспийской флотилии

Наталья Вальханская
20:38 02.04.2018
Каспийская флотилия будет перебазирована из Астрахани в дагестанский Каспийск.
Фото: Минобороны РФ

Каспийскую флотилию военно-морского флота России решено перебазировать из Астрахани в дагестанский Каспийск. Об этом объявил сегодня министр обороны Сергей Шойгу. Как пояснил радиостанции «Звезда» бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов, такое расположение является более удачным.

«Эта мысль давно, мне кажется, уже была рождена, и вот сейчас все осуществляется. И со стратегической точки зрения там, конечно, у нас все дружественные страны, это во-первых. А во-вторых, просто переводится командный пункт и пункт управления.

Находиться в голове или на острие – это одно, а вот базе находиться в середине – это другое. Мне кажется, что и для дислокации, и для выхода кораблей, и для применения сил, в том числе и на других территориях, – это, наверно, удобнее», - заявил Владимир Комоедов.

Сейчас в Каспийске уже начинают большую стройку: возводят пирсы, причалы, пункты обслуживания и жилье. Сергей Шойгу подчеркнул, что перевод флотилии является серьезной составляющей безопасности в Каспийском регионе.

В состав флотилии входят несколько бригад и дивизионов кораблей, в том числе оснащенных крылатыми ракетами «Калибр», а также части береговых войск.

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