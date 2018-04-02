«Краснополь» уничтожает «врага»: кадры учений в Ленинградской области

В ходе учений на полигоне Лужский цели уничтожали в том числе с применением высокоточных снарядов, которые показали свою эффективность в ходе контртеррористической операции в Сирии.

Согласно легенде учений, после удара реактивных систем залпового огня неприятель продолжил атаковать.

После этого по нему нанесли удар самоходные артиллерийские установки «Мста-2С19» с помощью высокоточных снарядов «Краснополь», управляемых по лазерному лучу.

Огонь корректировался с помощью беспилотников.

Завершить разгром противника нашим мотострелкам помогла армейская авиация – ударные вертолеты Ми-35.