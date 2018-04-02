Очередь в детские сады для семей военных сократилась более чем на треть

В рамках выполнения поручения Верховного главнокомандующего с начала года в селекторных совещаниях приняли участие 14 глав субъектов Российской Федерации, что позволило заметно продвинуться в решении поставленных задач, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«На сегодня в детские сады принято 2507 детей, трудоустроено 1820 членов семей военнослужащих», – сказал министр на селекторном совещании в российском военном ведомстве.

Министр подчеркнул что окончательно проблема не решена. Для детей военнослужащих в дошкольных учреждениях необходимо открыть еще почти четыре тысячи мест.