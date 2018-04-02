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Кулинарное противостояние: в Крыму выявили лучших армейских поваров

Виктория Косогляденко
14:12 02.04.2018
Победу одержали повара Черноморского флота. Теперь им предстоит побороться за место в финале гастрономического раунда Армейских игр.

В крымском Бахчисарае прошел кулинарный поединок, в ходе которого определились лучшие армейские повара из различных родов войск. Для чистоты соревнований все участники готовили из одинакового набора продуктов.

Плац военной части, который обычно используется для маршей и тренировок, на этот раз целиком отдан под кухни. Армейские повара готовят в полевых условиях и даже во время кулинарных занятий остаются начеку.

Особое место на конкурсе занимает огромная передвижная кухня. Она выглядит как обычный военный КамАЗ, но по сути является мобильным гастрономическим инструментом, который способен на ходу приготовить обед для 200 человек личного состава.

На этот раз победу в соревнованиях одержали представители Черноморского флота. Они оставили позади морпехов, военных инженеров и летчиков. Теперь кокам предстоит побороться за место в финале гастрономического раунда Армейских игр.

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