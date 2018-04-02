Шойгу: конференцию по безопасности в Москве посетят 30 министров обороны

Международную конференцию по безопасности в Москве посетят 30 министров обороны и 15 начальников Генштабов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Ожидается прибытие иностранных делегаций из 95 стран. В настоящее время свое участие подтвердили 30 министров обороны, 15 начальников Генеральных штабов и заместителей министров обороны, представители восьми международных организаций, а также 68 ведущих зарубежных экспертов в области безопасности», – сказал Шойгу.

По словам главы российского военного ведомства, такой представительный состав доказывает, что конференция стала эффективным форматом для обмена опытом и способствует поддержанию стабильности, как глобальной, так и региональной.

Центральной темой конференции станет противодействие международному терроризму в Сирии.

«Россия поделится своим опытом борьбы с ИГИЛ* и прогнозами развития ситуации на Ближнем Востоке, в том числе - по постконфликтному восстановлению», - сказал Шойгу.

Мероприятие пройдет 4–5 апреля в Москве.

*Террористическая группировка, запрещена в РФ.