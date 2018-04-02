Шойгу сообщил подробности о весенней призывной кампании

В ходе стартовавшей 1 апреля весенней призывной кампании на военную службу планируется призвать 128 тысяч человек, в том числе 113840 молодых людей для Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Подчеркну, что это на 10% меньше, чем прошлой весной. Хочу отметить, что с этого года действуют некоторые законодательные изменения, связанные с призывом на военную службу», – отметил он.

В частности, указал глава военного ведомства, теперь молодой человек, если ему еще не исполнилось 27 лет и ранее он был признан ограниченно годным к военной службе, при желании может пройти повторное медосвидетельствование и при отсутствии противопоказаний отдать свой долг Родине.

«Второе изменение касается профессионального отбора. Он стал неотъемлемой частью не только подготовки к военной службе, но и призыва, что должно существенно повысить качество комплектования вооруженных сил», – констатировал министр.

Весенняя призывная кампания продлится в России вплоть до 15 июля.