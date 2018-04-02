Первый региональный форум «Я – Юнармия» завершился в Архангельске
В Архангельске прошел первый региональный форум «Я – Юнармия», в котором приняли участие 75 юнармейцев со всей области.
Фото: yunarmy .ru
В ходе проведения форума юнармейцы смогли на один день побывать в качестве новобранцев в одной из воинских частей.
Форум проходил в центре «Патриот» в течение трех дней. Главным гостем форума стала олимпийская чемпионка Елена Слесаренко. По ее словам, государство не тратит на движение никаких средств.
«Мы общественное движение, и у нас нет государственного финансирования, мы содержимся на средства спонсоров», – сказала Слесаренко.
Олимпийская чемпионка подчеркнула, что опыт, полученный при организации форума в Архангельске, может быть использован в дальнейшем и в других регионах страны.