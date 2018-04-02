Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Огневое поражение со всех сторон: яркие кадры учений десантников под Рязанью

Александра Арсентьева
06:00 02.04.2018
При помощи стрелкового оружия, вооружения боевых машин и артиллерии десантники кинжальным огнем полностью уничтожили подразделения «неприятеля».

На полигоне под Рязанью подразделения парашютно-десантного полка Воздушно-десантных войск, применяя самоходные артиллерийские орудия 2С9 «Нона» и новейшие боевые машины БМД-4М, уничтожили «противника».

На учениях десантники, применив самоходную артиллерию и БМД-4М в течение нескольких минут уничтожили боевую технику «противника», который совершал перегруппировку. Огневое поражение наносилось с разных сторон.

При помощи стрелкового оружия, вооружения боевых машин и артиллерии десантники кинжальным огнем полностью уничтожили подразделения «неприятеля».

«Ротная тактическая группа полка выполняла задачу и ведя оборонительный бой выполняла задачу не допустить прорыва подразделений условного противника. На учениях действует парашютно-десантный батальон имеющий на вооружении БМД-4», – рассказал заместитель командира 106 гвардейской Воздушно-десантной дивизии, гвардии полковник Андрей Васильев.

Он также рассказал, что боевая машина четвертого поколения обладает большой огневой мощью, имея на вооружение 100-мм и 30-мм пушки и станковый пулемет. Одновременно ведя интенсивный огонь из комплекса вооружения БМД-4М и самоходных орудий 2С9 «Нона» цели поражались эффективней. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Москва направила ОЗХО список из 13 вопросов по делу Скрипаля
Дата01.04.2018, 19:46
Москва направила ОЗХО список из 13 вопросов по делу Скрипаля
Минобороны успешно испытало новую противоракету
Дата02.04.2018, 05:27
Минобороны успешно испытало новую противоракету
Поветкин поблагодарил британских болельщиков после победы над Прайсом
Дата01.04.2018, 00:59
Поветкин поблагодарил британских болельщиков после победы над Прайсом
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Дата30.03.2018, 07:20
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Ракета «Сармат» выполнила более 50 поставленных задач в ходе испытаний
Дата30.03.2018, 14:05
Ракета «Сармат» выполнила более 50 поставленных задач в ходе испытаний
Прорыв, триумф и трагедия генерала от кавалерии Алексея Брусилова
Дата01.04.2018, 08:24
Прорыв, триумф и трагедия генерала от кавалерии Алексея Брусилова
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
06:44 В стране и мире
Видео
Из российского консульства в Сиэтле вынесли все вещи
06:00 Армия
Видео
Огневое поражение со всех сторон: яркие кадры учений десантников под Рязанью
05:28 В стране и мире
Американским хакерам удалось украсть данные пяти миллионов банковских карт
01:58 В стране и мире
Порошенко назвал главное условие ввода миротворцев в Донбасс
23:42 В стране и мире
Гидрометцентр спрогнозировал резкое потепление в Москве
События дня
События дня
Пожар в Кемерове
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Российский дизайнер показал концепт суперкара Lada Questa
Российский дизайнер показал концепт суперкара Lada Questa
Истребитель Як-3 задел машину при посадке и раскрошил крыло вдребезги Видео
Истребитель Як-3 задел машину при посадке и раскрошил крыло вдребезги
Тамбовский рыбак поймал «мохнатого» карася
Тамбовский рыбак поймал «мохнатого» карася
Ученые выяснили причину хруста пальцев
Ученые выяснили причину хруста пальцев
Не оправдали надежд: в Сети опубликованы кадры «взбесившихся» американских противоракет Видео
Не оправдали надежд: в Сети опубликованы кадры «взбесившихся» американских противоракет
Туристы сняли «неопознанное судно ВВС США» из иллюминатора пассажирского самолета Видео
Туристы сняли «неопознанное судно ВВС США» из иллюминатора пассажирского самолета
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.