Огневое поражение со всех сторон: яркие кадры учений десантников под Рязанью

На полигоне под Рязанью подразделения парашютно-десантного полка Воздушно-десантных войск, применяя самоходные артиллерийские орудия 2С9 «Нона» и новейшие боевые машины БМД-4М, уничтожили «противника».

На учениях десантники, применив самоходную артиллерию и БМД-4М в течение нескольких минут уничтожили боевую технику «противника», который совершал перегруппировку. Огневое поражение наносилось с разных сторон.

При помощи стрелкового оружия, вооружения боевых машин и артиллерии десантники кинжальным огнем полностью уничтожили подразделения «неприятеля».

«Ротная тактическая группа полка выполняла задачу и ведя оборонительный бой выполняла задачу не допустить прорыва подразделений условного противника. На учениях действует парашютно-десантный батальон имеющий на вооружении БМД-4», – рассказал заместитель командира 106 гвардейской Воздушно-десантной дивизии, гвардии полковник Андрей Васильев.

Он также рассказал, что боевая машина четвертого поколения обладает большой огневой мощью, имея на вооружение 100-мм и 30-мм пушки и станковый пулемет. Одновременно ведя интенсивный огонь из комплекса вооружения БМД-4М и самоходных орудий 2С9 «Нона» цели поражались эффективней.