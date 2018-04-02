Минобороны успешно испытало новую противоракету

На полигоне Сары-Шаган в Казахстане российские военные успешно испытали новую модернизированную ракету системы ПРО. Об этом сообщает официальный печатный орган Министерства обороны России «Красная звезда».

«Новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время», – заявил заместитель командующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майор Андрей Приходько.

Система противоракетной обороны состоит на вооружении ВКС РФ и предназначается для защиты Москвы от воздушно-космического нападения. Кроме того, ракета предназначается для выполнения задач в интересах систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства.