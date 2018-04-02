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Корабли Тихоокеанского флота ведут огонь: впечатляющие кадры учений

Александра Арсентьева
02:11 02.04.2018
Порядка 30 надводных боевых кораблей, катеров и подводных лодок Тихоокеанского флота в учебных целях выполнили свыше 150 боевых упражнений.

Корабли Тихоокеанского флота, дислоцированные на Камчатском полуострове и Приморском крае отрабатывают элементы курсовой задачи К-2, которая предусматривает действия одиночных кораблей в море по их предназначению.

Силы флота отрабатывают организацию противовоздушной обороны кораблей на переходе морем, ведения морского боя с надводным кораблем «противника», решают противолодочные задачи, которые включают слежение и поиск за «вражеской» подлодкой и ее уничтожение. Отрабатываются действия экипажей корабля при возникновении нештатных ситуаций.

Порядка 30 надводных боевых кораблей, катеров и субмарин Тихоокеанского флота в учебных целях выполнили свыше 150 боевых упражнений. В частности проведены ракетные стрельбы противолодочным оружием и зенитными ракетами корабельных комплексов самообороны. Также отработаны комплексные артиллерийские стрельбы по воздушным, морским и береговым целям, торпедные стрельбы разной сложности, осуществлены как постановки учебных морских мин, так и их траление.

Действия кораблей в Японском море и у берегов Камчатки обеспечивают порядка 10 вспомогательных судов и до 15 летательных аппаратов морской авиации ТОФ, в их числе противолодочные самолеты Ил-38Н и Ту-142, вертолеты Ка-27 в противолодочном и поисково-спасательном вариантах, а также БПЛА.

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