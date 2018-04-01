Найти и обезвредить: Ту-142 впервые отправились в небо над Средиземным морем для поиска подлодок «противника»

Российская противолодочная авиация совершила первые с советских времен полеты через Северный полюс к Северо-Американскому континенту.

Во время маневров морской авиации на этой неделе экипажи дальних самолетов Ту-142 также впервые провели учения по поиску субмарин условного неприятеля в Средиземное море.

Эти учения можно назвать знаковыми. Дальние противолодочные самолеты Ту-142 впервые отправляются бороздить небо над Средиземным морем. Они могут нести вооружение, способное уничтожить любые подводные лодки противника. Однако сегодня задача Ту-142 состоит в том, чтобы найти их и идентифицировать. В этом морским летчикам помогают гидроакустические буи - один такой буй может обнаружить подводную лодку на расстоянии в несколько десятков километров.

Летчики называют это освоением новых морских районов. Охоту за субмаринами условного противника Ту-142 ведут в юго-восточной части Средиземного моря.

На протяжении всего полета дальних противолодочников сопровождают сверхманевренные истребители Су-30СМ. Поиск подлодок ведут вместе с экипажами кораблей постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.

Чтобы засечь подлодку, сбрасывают РГБ-75, то есть радиогидроакустические буи. Они улавливают малейший шум на глубине до 150 метров, даже если в субмарине кто-то решил просто помыть руки и открыл кран. Этот звук по радиоканалу тут же услышит экипаж Ту-142.

«Гидрофон опускается в воду, принимается шум подводной лодки. Он передается на самолет, анализируется, от чего шум идет», - рассказал штурман авиационного отряда Игорь Эбергард.

В боевых условиях Ту-142 могут уничтожить вражеские подлодки. Торпеды, мины и ракеты находятся в полной готовности на борту. Но эту задачу экипаж выполнил, теперь курс - на родной аэродром.

«Поставленную задачу выполнили полностью. Двумя экипажами Военно-морского флота слетали в Средиземное море», - сообщил командир авиационного отряда Андрей Смелянцев.

Больше 12 часов в небе над Средиземным морем. Летчики уникальных российских Ту-142 МК возвращаются на аэродром уже глубокой ночью. Позади - больше пяти тысяч километров беспрерывного полета. Это путь туда-обратно и выполнение поставленных задач, в частности - поиск, обнаружение и идентификация подводных лодок условного противника.